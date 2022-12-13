Будет ли белорусская армия участвовать в войне России против Украины? Сможет ли белорусская оппозиция повлиять на ситуацию? Гость Виталия Портникова – Валерий Ковалевский, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, его представитель по иностранным делам. Эфир в 20:30.
Беларусь: поиск выхода. Эфир в 20:30
Валерий Ковалевский: сможет ли белорусское общество повлиять на Лукашенко?
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