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Беларусь: поиск выхода. Эфир в 20:30

Александр Лукашенко

Валерий Ковалевский: сможет ли белорусское общество повлиять на Лукашенко?

Будет ли белорусская армия участвовать в войне России против Украины? Сможет ли белорусская оппозиция повлиять на ситуацию? Гость Виталия Портникова Валерий Ковалевский, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, его представитель по иностранным делам. Эфир в 20:30.

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