Житель Одессы получил 15 лет тюрьмы по делу о сотрудничестве с ФСБ

Суд в Одессе приговорил к 15 годам колонии жителя города по делу о сотрудничестве с российской ФСБ. Об этом сообщают украинские СМИ.

По версии следствия, осуждённый вёл в Одессе подрывную деятельность. В частности, 22 августа он разместил на одном из жилых домов Одессы российский флаг надписью: "Одесса – русский город".

Фото с флагом он передал представителям России для использования в пропагандистских материалах, утверждает государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По информации ГБР, житель города собирал и передавал российской стороне информацию о вооружённых силах и военных объектах в Одессе, а также вербовал бывших сотрудников правоохранительных органов Украины для подрывной деятельности.

Следователям также удалось установить, что осуждённый с 2014 году участвовал в пророссийских мероприятиях и примерно тогда же начал сотрудничать с ФСБ.

Имя осуждённого не разглашается. О том, признал ли он вину, неизвестно. Миссия ООН в своём недавнем докладе обращала внимание, на несколько случаев давления со стороны украинских следователей на подозреваемых в коллаборационизме.

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