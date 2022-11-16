ООН рассказала о пытках пленных в войне России с Украиной

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уличило стороны войны в Украине в пытках пленных. Информация содержится в докладе, обнародованном 15 ноября.

Составители отчёта опросили 159 содержавшихся в плену украинцев, среди которых 20 женщин, и 175 россиян. С украинскими пленными сотрудники ООН общались только после их освобождения, так как Россия не предоставила доступ к пленным во время их заключения.

Согласно данным ООН, и украинские, и российские пленные сообщили о пытках и жестоком обращении.

Украинские военнослужащие рассказали, что их после сдачи в плен России избивали. У них забирали личные вещи. К местам содержания их перевозили в переполненных грузовиках или автобусах, часто связанных скотчем и без доступа к воде.

В местах интернирования украинцев избивали при приёме. Очевидцы рассказали сотрудникам ООН о смерти по меньшей мере одного военнопленного в колонии в Еленовке Донецкой области в апреле. Составители доклада сообщают, что они получили сведения о восьми схожих смертях и сейчас занимаются их проверкой.

Во время содержания под стражей пленных украинских военнослужащих, по их словам, пытали током, наносили ранения ножом, избивали дубинками и деревянными молотками.

Опрошенные женщины из колонии в Еленовке говорят, что физическому насилию не подвергались, но они испытывали психологические мучения, когда слышали крики пленных мужчин.

Женщины, содержавшиеся в других местах, рассказали об избиениях, пытках током и угрозах сексуальным насилием. Их также заставляли перемещаться обнажёнными из одной комнаты в другую в присутствии охранников-мужчин.

Все украинские пленные рассказали о переполненных камерах, плохих санитарно-гигиенических условиях, нехватке еды и воды. Некоторые из них потеряли до четверти своего веса. Многие часто теряли сознание в плену, говорится в докладе.

Составители доклада также задокументировали случаи пыток и жестокого обращения с российскими военными - преимущественно во время взятия в плен, первых допросов или перемещений в транзитные лагеря и места интернирования.

В отдельных случаях российским военнослужащим или участникам пророссийских формирований наносили удары ножом, их били током.

Российских пленных, часто раздетых и связанных, перевозили в переполненных грузовиках и микроавтобусах, а на блок постах разрешали украинцам вести съемку. Кадры потом распространялись в интернете.

Сотрудники ООН сообщают, что получили достоверные утверждения о произвольных казнях украинской стороной лиц, которые уже прекратили участие в военных действиях.

Миссия ООН также обратила внимание расследования, которые проводит Украина, в отношении подозреваемых в коллаборционизме. Составители доклада пишут, что им известно о давлении на подозреваемых во время следствия.

Составители доклада призвали обе стороны конфликта справедливо и беспристрастно расследовать нарушения прав военнопленных.

Больше новостей Радио Свобода: