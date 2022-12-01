Послы стран ЕС близки к согласованию потолка цен на российскую нефть

Послы стран ЕС, как ожидается, сегодня согласуют потолок цены на российскую нефть. Об этом сообщил редактор Радио Свобода/Радио Свободная Европа по европейским вопросам Рикард Йозвяк. По его данным, потолок будет установлен на отметке 60 долларов за баррель. Об этом же сообщает со ссылкой на источники Wall Street Journal.

Послы 27 стран ЕС долгое время не могли договориться о предельной цене. В частности Польша отклонила предложенные ранее 65 долларов за баррель, посчитав, что это "слишком щедро" для Москвы. Варшава и страны Балтии требовали установить потолок цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Такого же мнения придерживалась и не входящая в ЕС Украина. Ряд других стран, в частности Греция, настаивали на более высоком потолке. В результате, как ожидается, будет избран компромиссный вариант.

Установить потолок ранее договорились лидеры стран G7, четыре из которых входят в Евросоюз. При этом конкретная сумма установлена не была, поскольку её размер зависел от договорённостей всех стран ЕС. Мера должна вступить в действие к 5 декабря.

Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.