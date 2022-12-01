США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. О решении Вашингтона сообщил заместитель министера финансов США Уолли Адейемо, о европейском — источники агентства Reuters. Максимальная цена будет меняться со временем, европейский дипломат сообщил Reuters, что её будут держать на 5 процентов ниже рыночной.

По словам Адейемо, европейские страны согласуют цену на российскую нефть несмотря на позиции Польши, которая считает, что цена установлена слишком высокой и в ходе переговоров требовала ограничить её 30 долларами. Нефтяное эмбарго против России начнёт действовать 5 декабря.

США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, но при покупке по цене выше потолка покупать её фактически не смогут и другие страны: танкеры нельзя будет застраховать крупнейшими в мире страховщиками, и её нельзя будет перевозить крупнейшим в мире танкерным флотом Греции.

На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель, то есть, Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при действующем потолке. Однако принятие механизма определения потолка позволит быстро корректировать ограничительную цену, рассчитывают авторы идеи.

Россия обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной. Однако предполагается, что цена чуть ниже рынка приведёт к тому, что соблюдать ограничения будут крупнейшие покупатели российской танкерной нефти: Китай и Индия.