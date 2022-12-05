Baza: вблизи аэродрома в Саратовской области упал беспилотник

Неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области утром в понедельник, 5 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал Baza без ссылки на источники.

Издание Astra пишет, что устройство упало на авиабазе вблизи города Энгельс. Повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Ранены двое военнослужащих, их госпитализировали, пишет Astra.

Жители Энгельса и Саратова в соцсетях пишут, что слышали сильный взрыв около 6 часов утра. Информация о его причине пока не подтверждена, пишет телеграм-канал "Сирена". Издание публикует видео, на котором запечатлена вспышка и слышны звуки, похожие на взрывы.

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеозапись, на которой, по его словам, показана атака на аэродром в Энгельсе.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. Погибли три человека, шестеро получили ранения. Повреждения получил один самолёт.

Власти Саратовской области и Минобороны России сообщения о взрывах пока не комментировали.

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