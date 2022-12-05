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Москва признала атаки беспилотников на стратегические аэродромы в Энгельсе и Рязани

Два украинских беспилотных летательных аппарата с реактивными двигателями атаковали аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанских областях. Об этом сообщило вечером российское министерство обороны. Ранее об атаках сообщали специализирующиеся на криминальной хронике СМИ, официально это не подтверждалось.

Ведомство подтвердило сообщения о повреждении двух стратегических бомбардировщиках Ту-95 и троих погибших и четверых раненых российских военных. Но утверждает, что оба беспилотника были сбиты. Как сообщил представитель ведомства, повреждения были нанесены обломками сбитых беспилотников.

О взрывах на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани стало известно 5 декабря. В Дягилеве в 500 километрах от линии фронта на войне с Украиной дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, размещается 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, пилотов дальней авиации.

Рядом с базой размещён 360-й Авиационный ремонтный завод, на котором проходят обслуживание самолёты российской стратегической авиации: бомбардировщики Ту-22М, ракетоносцы Ту-95МС и военно-транспортные самолёты Ил-76 разных модификаций.

На базе в Энгельсе в 700 километрах от фронта размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине.

Украинская сторона традиционно официально не комментирует сообщения об атаках на российской территории. Косвенно атаки подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В понедельник, после сообщений о взрывах, он написал в твиттере: "Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

В понедельник российская стратегическая авиация участвовала в нанесегии новых ударов по Украине. В российском министерстве обороны утверждают, что поразили 17 намеченных целей. В украинском — что сбили 60 из 70 ракет.

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