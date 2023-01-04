Лицом к событию. Голубь перемирия

1. Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие под Рождество. 2. Путин отправил "Цирконы" по дальним морям-океанам. 3. Главный разведчик Украины объявляет о закрытии границ в РФ для мужчин призывного возраста. Обсуждают: Михаил Самусь, Давид Шарп, Владимир Фесенко и Илья Забежинский.