Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Голубь перемирия

Патриарх Кирилл. Коллаж.

1. Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие под Рождество. Кто бы призывал.

2. Путин отправил "Цирконы" по дальним морям-океанам. Зачем?

3. Главный разведчик Украины объявляет о закрытии границ в РФ для мужчин призывного возраста. Откуда такая информация?

Обсуждают: военные эксперты Михаил Самусь и Давид Шарп, аналитики Владимир Фесенко и Илья Забежинский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG