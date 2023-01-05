Голубь перемирия

1. Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие под Рождество. Кто бы призывал.
2. Путин отправил "Цирконы" по дальним морям-океанам. Зачем?
3. Главный разведчик Украины объявляет о закрытии границ в РФ для мужчин призывного возраста. Откуда такая информация?
Обсуждают: военные эксперты Михаил Самусь и Давид Шарп, аналитики Владимир Фесенко и Илья Забежинский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
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