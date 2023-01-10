Дороги к свободе. "Люблинский треугольник"

Как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу? Встреча президентов трех стран во Львове. Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Дмитрий Тужанский, польский историк Лукаш Адамский и литовский эксперт по вопросам международных отношений и безопасности Марюс Лауринавичюс.
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