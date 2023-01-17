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"Люблинский треугольник". Эфир в 20:30

Дмитрий Тужанский, Лукаш Адамский и Марюс Лауринавичюс – о том, как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу

Встреча президентов Украины, Польши и Литвы во Львове. Каковы перспективы и главные задачи регионального союза трех государств? Собеседники Виталия ПортниковаДмитрий Тужанский, украинский политолог, директор Института центральноевропейской стратегии, Лукаш Адамский, польский историк, заместитель директора Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского, Марюс Лауринавичюс, литовский политический обозреватель, эксперт по вопросам международных отношений и безопасности. Эфир в 20:30.

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