Встреча президентов Украины, Польши и Литвы во Львове. Каковы перспективы и главные задачи регионального союза трех государств? Собеседники Виталия Портникова – Дмитрий Тужанский, украинский политолог, директор Института центральноевропейской стратегии, Лукаш Адамский, польский историк, заместитель директора Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского, Марюс Лауринавичюс, литовский политический обозреватель, эксперт по вопросам международных отношений и безопасности. Эфир в 20:30.
"Люблинский треугольник". Эфир в 20:30
Дмитрий Тужанский, Лукаш Адамский и Марюс Лауринавичюс – о том, как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.