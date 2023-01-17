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Советник президента Украины Арестович подал заявление об отставке

Алексей Арестович

Советник президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", – написал советник. Он также опубликовал копию заявления на имя главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

14 января Алексей Арестович в эфире ютьюб-канала Фейгин Live заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли десятки людей, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.

Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения.

16 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.

В понедельник ещё несколько депутатов Рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия советника вредят стране – в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре "моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора".

  • С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Алексей Арестович стал одним из основных спикеров офиса президента Владимира Зеленского. Эфиры и интервью Арестовича, в которых он высказывается о ходе войны, набирают миллионы просмотров.
  • По данным исследований украинских социологических служб, советник офиса президента входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный.

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