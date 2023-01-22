Уволен замминистра инфраструктуры Украины, заподозренный в коррупции

В Украине уволен высокопоставленный правительственный чиновник Василий Лозинский, который ранее был задержан по подозрению в коррупции.

Решение было одобрено по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля на внеочередном заседании правительства 22 января. "Правительство Украины руководствуется принципом нулевой терпимости к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры", - говорится в правительственном сообщении.

Василий Лозинский занимал пост заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Днём ранее, 21 января, стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали Лозинского по подозрению в хищении. Следствие утверждает, что чиновник получил 400 тысяч долларов в качестве платы за содействие заключению договоров на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам.

На генераторы в Украине сейчас повышенный спрос на фоне дефицита электроэнергии из-за российских ударов по критической инфраструктуре.