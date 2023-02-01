Казахстанское издание вызвали в российский суд из-за материала о войне

Казахстанское издание Arbat.media вызвали в Ленинский районный суд города Владимира по делу о “фейках” про российскую армию. Иск подала военная прокуратура.

В извещении говорится, что СМИ опубликовало фейки о многочисленных потерях в рядах российской армии, обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей. Прокуратура также обвинила издание в «создании протестных настроений».

Речь идет о сентябрьском материале Arbat.media под заголовком "Российские оккупанты терпят поражение в Харьковской области, но не хотят этого признавать". В нём сообщалось, что украинским войскам удалось отбить несколько оккупированных территорий в Харьковской области.

В иске прокуратуры говорится, что оккупация украинских территорий не входит в планы России. Кроме того, в документе указано, что жители подконтрольных России регионов Донбасса сами попросили президента России Владимира Путина о помощи из-за “военной агрессии украинского режима”. Роскомнадзор требовал от издания удалить материал еще в ноябре 2022 года.

Заседание по делу назначено на 17 февраля. В редакции Аrbat.media отмечают, что «не согласны с обвинениями».

Роскомнадзор уже требовал от нескольких казахстанских и кыргызстанских медиа удалить публикации о войне в Украине. Уведомления от ведомства получили NewTimes.kz, Ratel.kz, Exclusive.kz, Kloop.kg, "Власть" и "Информбюро". При этом ни одно из СМИ в российский суд не вызывали.

Единственным казахстанским изданием, которое выполнило требование Роскомнадзора и удалило новость, стал сайт Newtimes.kz. В редакции объяснили решение нежеланием "лишать аудиторию России доступа к информации".

После полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины в России была фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой "спецоперации" не с государственных позиций.

С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов. Многие редакции были вынуждены прекратить работу или продолжить деятельность из-за границы.