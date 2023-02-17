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live Лицом к событию. Байден дал знак поддержки

Лицом к событию. Байден дал знак поддержки
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Лицом к событию. Байден дал знак поддержки

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Что еще принес визит президента США в Киев. В эфире Д.Гудков, И.Эйдман, В.Фесенко. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+

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