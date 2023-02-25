Ни годом больше. Светлана Прокопьева - о войне Путина против России

Через год войны стало понятно, что завтра она не кончится. Я перестала хвататься, едва проснувшись, за телефон в надежде увидеть эту новость. Но и через год я не могу понять, как же мы это влипли? Как мы позволили президенту присвоить нашу волю и нашим именем творить зло, непредставимое, казалось бы, в XXI веке? Путин, возомнивший себя императором мира и вершителем судеб вселенной, прикрывается именем народа – у него нет другой легитимности, кроме электоральной. Но чем прикрывается народ? Путиным? Друг другом? Интересами страны, категорически ложно понятыми?

Нет и не было у страны интересов, ради которых нужна эта война.

Год назад мне казалось, что одна только фраза "Россия воюет с Украиной" взорвет согражданам мозг и всю эту путинскую стабильность, вот поэтому и запрещено говорить слово "война". И по сей день запрещено, но кошке так медленно отрубали хвост, что уже не важно – война или "СВО", все понимают, что тут синонимы, но свыклись. Перманентная война – которая для россиян по-прежнему "где-то" – становится обычным фоном для жизни. И понятно уже, что разрушенными домами и убитыми в Украине людьми наш народ не проймешь. Закрыть глаза на чужую смерть и чужую боль для большинства граждан России оказалось слишком легко. А свои смерти и своя боль лишь топливо для пожара войны: к телененависти в адрес выдуманных "укронацистов" прибавляется натуральная, порожденная гибелью родных и знакомых "освободителей". Даром, что агрессоры и оккупанты – свои же.

А хотите парадокс? Эта ненависть не важна. Совершенно не важно, что у вас в голове про Украину, каждый должен желать прекращения войны ради самой России.

Судите сами. Пункт первый: люди. Сколько их прямо сейчас погибает под Бахмутом. Сколько погибло прошлой весной, летом, осенью. Тысячи, десятки тысяч мужиков, которые должны были жить, строить дома, ремонтировать машины, торговать, рыбу ловить – да мало ли отличных занятий в жизни? Нет, им всучили автоматы и погнали в украинские поля "родину защищать". Где ваша родина? Почему под Бахмутом вдруг? Кого вы там защитили с помощью массированного артиллерийского обстрела или безвестной гибелью своей? Это всё лишние, бессмысленные жертвы, ни для чего. "Дал дуба – жене шуба". А если тело не подберут, в пропавшие без вести запишут, так ещё и семью кинут на деньги, вообще все зря.

Пункт второй: демография. Тоже про людей, но в массе. Предыдущая потребовавшая мобилизации война (1941-1945) по сей день напоминает себя провалами в половозрастной пирамиде. Она как ёлочка у нас, эта пирамида: провал в районе военного поколения, провал там, где дети военного поколения, и потом где внуки опять провал. Поколение 1990-х годов, те, кто попал под первую волну "могилизации", – это как раз малочисленное поколение. И женщин там мало, некому особо и рожать-то, и мужчин было мало, а станет теперь ещё меньше. Поколение 2000-х было многочисленнее, а теперь 20-23-летние пацаны гибнут, не успев завести детей. Да и смысл их заводить? Чтобы вот так потом, под Бахмут?

Пункт третий: кадры. Опять про людей, но теперь уехавших. По разным оценкам, от 700 тысяч до полутора миллионов человек покинули Россию из-за войны. Это в основном люди трудоспособного возраста, у которых было образование, профессия, деньги, источник дохода – не самые лишние люди для любой экономики. Экономика России их потеряла. Конечно, много кто ещё остался внутри периметра, но все ли бреши они собой сумеют закрыть?

Пункт четвертый: бизнес. Экономика. За год войны она не рухнула, несмотря на санкции, но не рано ли радоваться. Эффект санкций ещё даст о себе знать, никто и не обещал, что всё обрушится будет сразу. Пока ещё есть резервы, ещё не весь растрачен Фонд национального благосостояния, но понятно, что на развитие экономики, модернизацию инфраструктуры и прочий рост уровня жизни его средства истрачены не будут. Нефтегазовые миллиарды, оставшиеся после уплаты коррупционного налога, улетают в воздух и взрываются в украинских жилых домах и на электростанциях. Пополнять запасы теперь не из чего, на российские газ и нефть почти не осталось покупателей. В долгосрочной перспективе Россия лишена доступа к инновациям, технологиям, импорту и вообще всему современному, что производится не внутри страны. Перечень сами составите, он длинный.

Пятый пункт: обороноспособность. Да-да, она самая. Профессиональная армия, кое-как построенная за тридцать лет, потрачена в Украине. Границы со странами НАТО оголены. Сколько в стране осталось боеспособных, хорошо обученных подразделений? Я не знаю, это военная тайна. Про это и вопросы-то задавать нельзя, сразу статья. Но очень сильно подозреваю, что сил и средств для отражения внешней агрессии, не приведи господь таковая случится, сегодня у России значительно меньше, чем год назад. А вдруг сумасшедшие сидят не только в Кремле? А если на нас нападут и действительно потребуется защищаться?..

Мир больше не видит в России партнёра, мир видит в России угрозу

Шестой пункт: общественная мораль. Думаете, тотальная ложь, милитаризация сознания с детсада, обесценивание чужой боли ("Буча – фейк", вот это всё), насилие, всеобщий страх, героизация преступлений, тотальное бесправие и демонстративное нарушение законов не оставят следов в народе? После садистского, дичайшего совершенно, убийства беззащитного человека, нарочито записанного и всем показанного в назидание, один из так называемых политических лидеров выкладывает фоточки с кувалдой, масса других этой кувалдой потрясает вербально. Социальная практически норма без пяти минут. Запрограммированное социальное самоубийство – общества, в которых такое преступникам сходит с рук, а то и приветствуется, не выживают.

Пункт седьмой: место в мире. Коротко: мы его потеряли. Мир больше не видит в России партнёра, мир видит в России угрозу. Что особенно обидно, пустую во многом угрозу – армия оказалась не такой уж и сильной, оружие не таким уж и страшным, ракеты не такими уж и высокоточными. Ядерный потенциал, слава богу, пока не проверяли. Угроза уничтожения человеческой цивилизации – последняя тема для серьезного разговора с Путиным. От "энергетической сверхдержавы" остался перегарный выхлоп – газовые трубы, так прочно, казалось бы, привязывавшие Россию к Европе, больше не нужны. И Европа, и все остальные вдруг осознали, что без России жить можно. Это уже не забудется, даже если война закончится завтра.

Пока у страны фокус на войне, которая не приносит никаких выгод, кроме коррупционных, всё остальное развитие поставлено на паузу. В Псковской области, например, прямо сейчас уничтожается система местного самоуправления, которая строилась с 2003 года: попросту ликвидируются все волости внутри районов. И народ безмолвствует, не до того. Безвластие и пустота заполняют исконно русские земли.

Чем дольше Россия ведет войну, тем труднее будет вернуться в нормальную жизнь. Не важно, что про нас думают. Не важно, как мы выглядим в чужих глазах, поздно расстраиваться. Важно, что происходит с нами, как нам жить дальше. Да, критика войны в России запрещена, говорить об этом вслух – пустой риск. Но я верю в силу намерения. Если люди, живущие в России, подписанные на эту войну, поймут, что она им вредит, что Путин их жёстко подставил, и захотят войну прекратить – я верю, что это сработает.

Светлана Прокопьева – журналист Радио Свобода. Оригинао этого текста читайте на сайте Север.Реалии

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции