В Судане допрашивают россиян по делу о контрабанде золота

Власти Судана в последние месяцы допросили несколько десятков россиян, работающих в ожной из золотодобывающих компаний, по делу о контрабанде золота. В феврале по распоряжению властей был закрыт завод этой компании, - утверждает Bloomberg. Агентство отмечает, что последние действия Хартума могут осложнить реализацию планов Москвы в этой африканской стране.

По данным источников Bloomberg, один россиянин был арестован. Представитель компании Al-Sulaj уточнила, что глава её службы безопасности в январе был задержан из-за покупки 5 кг незаконно добытого золота на рынке. Идёт ли речь о россиянине - не известно.

Многие СМИ, в том числе Радио Свобода, писали в последние годы об активной деятельности, которую развивают в Судане структуры, связанные с Евгением Пригожиным. Речь идёт в том числе о Meroe Gold, которая занимается добычей золота и из-за этого в 2020 году попала под санкции США. Компания Al-Sulaj в прошлом году купила у Meroe завод по обработке руды, который теперь закрыт. Представители компании утверждают, что она с Пригожиным не связана.

Утверждается, что с 14 февраля были допрошены 36 россиян - сотрудников этой компании. При этом примерно в это же время страну посетил глава МИД России Сергей Лавров, заключивший с властями Судана соглашение о создании базы для российских военных кораблейн на берегу Красного моря.

В чём состоит суть дела о контрабанде золота, в материале Bloomberg не говорится. В прошлом году CNN сообщала о том, что Россия тайно вывозит из Судана золото, маскируя это под экспорт других товаров, в частности печенья. По данным источников, в схеме участвовало военное руководство Судана, которое позволяет вывозить золото в обход установленных правил и тем, как утверждается, лишает страну сотен миллионов долларов дохода.

Как отмечает CNN, российская экспансия в Судане началась вскоре после аннексии Крыма. Поставки золота считаются эффективным средством для обхода западных санкций. Дипломаты США, Великобритании и Норвегии обвиняли "ЧВК Вагнера" в незаконной добыче золота и распространении фейков в соцсетях, напоминает "Медиазона".

Нынешние допросы россиян источники Bloomberg рассматривают как сигнал странам Запада о том, что Судан, несмотря на связи с Москвой, не ушёл в российскую сферу влияния.