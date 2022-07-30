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CNN: Россия тайно вывозит из Судана золото

Генерал Бурхан, глава суданской военной хунты

Россия тайно вывозит из африканского государства Судан золото, маскируя это под экспорт других товаров, в частности печенья. Это утверждается в расследовании CNN.

Всего, как утверждается, за последние полтора года из Судана в Россию было отправлено не меньше 16 самолётов с золотом. При этом, по данным источников, в схеме участвует военное руководство Судана, которое позволяет вывозить золото в обход установленных правил и тем, как утверждается, лишает страну сотен миллионов долларов дохода. Как отмечает CNN, военное руководство Судана становится всё более пророссийским - в обмен на поддержку со стороны Москвы, которая, в частности, де-факто поддержала переворот в 2021 году, который укрепил власть военных. CNN цитирует отставного чиновника США, который предполагает, что переворот был поддержан Россией именно с целью добиться от суданских властей беспрепятственного доступа к природным ресурсам.

Утверждается, что важную роль в сделках между Москвой и Хартумом играет Евгений Пригожин. О деятельности его компаний, как и предположительно связанной с ним "ЧВК Вагнера", в Африке и в Судане в частности сообщалось и ранее. Как утверждает CNN, в Судане связанной с Пригожиным компании M-invest принадлежит компания Meroe Gold, которая одновременно добывает золото и предоставляет охранные услуги. По данным центра "Досье", операции, связанные с вывозом суданского золота, курирует Александр Кузнецов (известный как Ратибор или Радимир), который назван в расследовании одним из высокопоставленных деятелей ЧВК Вагнера.

Как отмечает CNN, российская экспансия в Судане началась вскоре после аннексии Крыма. Поставки золота считаются эффективным средством для обхода западных санкций. CNN утверждает, что обращался за комментариями в МИД, Минобороны России и группе компаний, которыми руководит Пригожин. Никто из них не ответил на запрос.

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