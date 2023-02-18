В Судане на берегу Красного моря все-таки появится российская военно-морская база. После переговоров, длившихся с декабря 2020 года, соглашение между Россией и Суданом наконец было утверждено – во время визита в середине февраля в Африку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия получит порт, который позволит ей контролировать один из важнейших перекрестков на мировых судоходных путях, подходы к Суэцкому каналу и выход в Индийский океан. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием – и эксплуатировать его горнорудные месторождения. В первую очередь – золотоносные шахты.

Договор между Москвой и Хартумом предусматривает размещение в городе Порт-Судан так называемого "пункта материально-технического обслуживания (МТО) ВМФ России" – но, очевидно, это лишь скромное название. Если база будет все-таки построена, она станет вполне полноценным еще одним российским военным объектом за границей – здесь будут постоянно размещаться до четырех российских боевых кораблей, в том числе с ядерными энергетическими установками, и примерно 300 российских военнослужащих.

Соглашение о строительстве базы заключается на 25 лет, с возможностью продления еще на десять лет. Оно также предусматривает право российских военных ввозить и вывозить через Порт-Судан, а также через другие морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое "необходимо для выполнения задач военными кораблями ВМФ России". Также в Порт-Судане появятся российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Однако теперь соглашение о строительстве российской базы на суданском побережье Красного моря еще должно быть ратифицировано правительством этой африканской страны – которого у нее пока нет (как и парламента). После того как 11 апреля 2019 года в Судане произошел сопровождавшийся кровопролитными столкновениями военный переворот, в результате которого был отстранен от власти диктатор Омар аль-Башир, государством до сих пор правят военные. Судан непрерывно сотрясают народные волнения и попытки новых переворотов, иногда успешные, например, в сентябре-октябре 2021 года. Сперва государством правил так называемый Переходный Военный совет Судана, который позднее заменил Суверенный совет Судана. Де-факто сегодня Судан – военная диктатура, хотя формально – президентская республика, во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

Правитель Судана сперва заявлял, что в июле этого года в стране наконец пройдут честные всеобщие выборы – хотя он неоднократно делал это и раньше, постоянно перенося их дату. Однако в прошлом декабре между военной хунтой и несколькими гражданскими политическими партиями, в первую очередь продемократической коалицией "Силы свободы и перемен" (ССП), было подписано рамочное соглашение о дальнейших действиях. В "ближайшее время" в Судане из представителей организаций, подписавших этот документ, должно быть сформировано новое правительство, после чего наступит двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами парламента гражданского президента страны, который станет и главнокомандующим вооруженных сил. Именно это новое правительство в том числе и должно ратифицировать военное соглашение с Москвой. Однако сама суданская оппозиция очень сильно расколота – и большая часть ее членов пока выступает против военной сделки с Кремлем.

Впрочем, скорее всего, российская морская база в Судане все же появится – так как военным в Хартуме срочно нужны и деньги, и союзники на международной арене, и кроме как в Москве (или в Пекине) искать их больше негде. После переворота в октябре 2021 года экономическое положение 40-миллионного Судана стало еще более тяжелым, а уровень жизни падает все ниже. Западные страны и международные финансовые организации иметь дела с хунтой, запятнавшей себя репрессиями и массовыми убийствами, отказываются, тем более – давать ей новые кредиты и списывать долги. Инфляция в Судане перевалила за 200 процентов в год, наблюдаются постоянные перебои с энерго- и водоснабжением. При этом треть территории государства вообще контролируют криминальные банды, часто прикрывающиеся разными политическими, националистическими и радикальными исламистскими лозунгами.

Москва все последние годы играла во всех внутренних суданских делах очень заметную роль. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), РФ была и остается основным поставщиком оружия в Судан. Доля российской военной техники на вооружении суданской армии достигает 87 процентов (и еще 8 процентов – это оружие производства КНР).

Еще в правление свергнутого Омара аль-Башира, который в Кремле считался одним из самых перспективных союзников в Африке, Судан стал одной из немногих стран, признавших аннексию Крыма. После его свержения прочные связи между Москвой и суданскими военными сохранились. При этом Судан – одно из африканских государств, по сути десятилетиями находящихся в состоянии войны – как гражданской, так и с разными соседями. Это и постоянная вражда с Южным Суданом, отделившимся в 2011 году, и столь же кровопролитные конфликты в других областях государства – в Дарфуре и в Южном Кордофане.

​Как еще несколько лет назад писало издание The Bell, на большинстве встреч высших российских чиновников с разными суданскими руководителями, начиная с 2014–2016 годов, присутствовал владелец "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. Он, по сведениям The Bell, удачно договорился о разработке в Судане принадлежащей ему компанией "М Инвест" золотых месторождений (каждый год добыча золота в Судане достигает 100 тонн, это третье место в Африке), охраной которых занялись бойцы "ЧВК Вагнера".

Параллельно наемники из России, присутствие которых в Судане Кремль теперь признает, выступают там в роли военных инструкторов. Они тренировали и суданские спецподразделения, занимавшиеся в последние годы разгоном массовых народных антиправительственных выступлений. Сегодня, по информации западных разведслужб, бойцы "ЧВК Вагнера" занимаются в Судане (как и других африканских странах) эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Эти обвинения Москва отвергает.

Западные СМИ в июле 2022 года со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских чиновников и генералов сообщали о том, что Москва активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого к власти окончательно пришел генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и было разогнано переходное полугражданское правительство. Это нанесло сокрушительный удар суданскому гражданскому движению, свергнувшему диктатора Омара аль-Башира двумя годами ранее.

Сегодня в Судане основным инструментом Пригожина является находящаяся под санкциями США фирма Meroe Gold, дочерняя компания "М Инвест", которая занимается добычей золота, поставляя суданским военным оружие и обучая их армию и провластные военизированные формирования, такие как "Джанджавид".

Телекомпания CNN в сотрудничестве с центром "Досье" в прошлом году выяснила имя по крайней мере одного высокопоставленного офицера "ЧВК Вагнера", в последние годы руководившего операциями на ключевых суданских предприятиях по добыче, переработке и транзиту золота. Это Александр Сергеевич Кузнецов, также известный под позывными "Ратибор" и "Радимир", воевавший в Донбассе и в Ливии, бывший командир штурмовой разведроты "ЧВК Вагнера" в 2014 году. Он был четырежды награжден российским орденом Мужества и появлялся на фото вместе с российским президентом Владимиром Путиным и Дмитрием Уткиным, основателем "ЧВК Вагнера". Европейский союз в 2021 году ввел санкции против Кузнецова.

Растущая связь между военными правителями Судана и Москвой породила сложную сеть контрабанды золота, уверены западные СМИ, ссылающиеся опять же на чиновников в Вашингтоне и в европейских столицах. Согласно официальным суданским источникам, а также данным флайт-трекеров о полетах, в прошлом году российские военные самолеты совершили в Судан из сирийского портового города Латакия, где у России есть крупная авиабаза, по крайней мере 16 авиарейсов. Большинство инсайдерских источников CNN утверждают, что около 90 процентов добываемого в Судане золота сегодня вывозится оттуда контрабандой – и заняты этим российские компании, вместе с российскими военными и "ЧВК Вагнера".