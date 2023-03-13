Лицом к событию. Путин, Рамзан и Бурятия

Зачем Владимиру Путину понадобилось предъявлять общественности Рамзана Кадырова, приглашая его в Кремль? Прониклись ли бурятские рабочие лекцией о международном положении, прочитанной им лично президентом прямо на заводе? И кого там было больше - рабочих или охранников?