Путин, Рамзан и Бурятия

Зачем Владимиру Путину понадобилось предъявлять общественности Рамзана Кадырова, приглашая его в Кремль? Прониклись ли бурятские рабочие лекцией о международном положении, прочитанной им лично президентом прямо на заводе? И кого там было больше - рабочих или охранников? В эфире политик Геннадий Гудков, правозащитник Абубакар Янгулбаев, общественный деятель Доржо Дугаров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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