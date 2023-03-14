Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Путин, Рамзан и Бурятия

Владимир Путин

Зачем Владимиру Путину понадобилось предъявлять общественности Рамзана Кадырова, приглашая его в Кремль? Прониклись ли бурятские рабочие лекцией о международном положении, прочитанной им лично президентом прямо на заводе? И кого там было больше - рабочих или охранников? В эфире политик Геннадий Гудков, правозащитник Абубакар Янгулбаев, общественный деятель Доржо Дугаров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG