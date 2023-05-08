Лицом к событию. Путин под прикрытием "коллег" и другие приколы праздника
Как Россия заманивала гостей. Все о празднике 9 мая в РФ. В гостях: военный эксперт Виктор Верцнер, политолог Рубен Меграбян, аналитик Андрей Колесников.
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