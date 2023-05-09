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Лицом к событию

Путин под прикрытием "коллег" и другие приколы праздника

Праздничные мероприятия 9 мая 2023 года. Коллаж

Каким образом единственный гость парада, принявший приглашение Кремля (а это был президент Киргизии) трансформировался сразу в семерых? Как удалось уговорить приехать остальных? Простят ли президенту Азербайджана неявку под "семейным" предлогом? И почему парад был таким коротким? И где техника? А также: прощенная Валерия и узурпатор Газманов. И конечно новые скандальные эскапады однофамильца мужа Валерии. Все о празднике 9 мая в РФ. В гостях: военный эксперт Виктор Верцнер, политолог Рубен Меграбян, аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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