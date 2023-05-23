Суд над волгоградцем, задержанным за сожжение Корана, пройдёт в Чечне

Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, задержанным за сожжение Корана возле мечети, пройдёт в Чечне. Там же 19-летний Журавель будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Об этом сообщил во вторник министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, дело передали в Чечню по инициативе федеральных органов власти. "Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона", — цитирует министра "Коммерсантъ".

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о сожжении Корана в Чечню.

Никиту Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на два месяца - до 20 июля. Во время заседания Журавель, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок "очень плохим".

По версии следствия, Журавель сжёг священную книгу мусульман, находясь в районе Соборной мечети в Волгограде. Приводятся слова обвиняемого о том, что он сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Кроме того, Журавель якобы рассказал, что занимался видеосъёмкой военных объектов. Реакция Киева на эти утверждения не приводилась.

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