Жителя Волгограда арестовали на два месяца по делу о сожжении Корана. Во время заседания суда 19-летний Никита Журавель извинился перед мусульманами и назвал свой поступок "очень плохим". Волгоградский суд отправил его в СИЗО до 20 июля.

По версии следствия, Журавель сжёг священную книгу мусульман, находясь в районе Соборной мечети в Волгограде. Обвиняемый сообщил, что сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Кроме того, Журавель рассказал, что занимался видеосъёмкой военных объектов.

Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о сожжении Корана в Чечню.

О возбуждении дела о шпионаже или о сотрудничестве с иностранным государством следствие не сообщало.