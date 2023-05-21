В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана у мечети

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих после акции сожжения Корана на фоне мечети. Подозреваемый задержан, утверждается, что он работал на Службу безопасности Украины. Дело будут расследовать в Чечне, министр юстиции России предложил отправить подозреваемого в колонию, расположенную в регионе "преимущественно с мусульманским населением".

Видео с сожжением Корана было снято в районе Центральной Соборной мечети Волгограда. 11-секундный ролик распространялся в русскоязычных телеграм-каналах. 20 мая видео с задержанием подозреваемого показала ФСБ. Задержанным оказался родившийся в Севастополе 19-летний Никита Журавель, из видео следует, что он работал курьером службы доставки.

По версии следствия, 19 мая Журавель сжёг Коран по заданию СБУ, за что ему, как утверждается, обещали 10 тысяч рублей. В пресс-службе Следственного комитета заявили, что задержанный уже дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. О возбуждении дела о шпионаже или о сотрудничестве с иностранным государством следствие не сообщало, — отмечает Кавказ.Реалии.

По статье об оскорблении чувств верующих подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет. По личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело передано в следственное управление ведомства по Чечне. Ранее глава республики Рамзан Кадыров использовал сожжение Корана в Швеции для оправдания войны против Украины. Он же накануне обвинил Киев в сожжении Корана в Москве в середине апреля, о задержанных по этому делу не сообщалось.