Баку и Ереван заявили о готовности признать территориальную целостность

Армения и Азербайджан договорились о готовности взаимно признать территориальную целостность друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве, сообщают российские СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. По словам Алиева, у стран есть возможность выхода на мирное соглашение после того, как Ереван выразил готовность признать территориальную целостность Азербайджана.

В минувший понедельник на пресс-конференции в Ереване Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и самопровозглашённый Нагорный Карабах (армянское название Арцах), но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Вместе с тем часть границы между Арменией и Азербайджаном до сих пор не демаркирована. Ереван обвиняет Баку в занятии части армянских территорий. Азербайджан обвинения отвергает.

25 мая между лидерами Армении и Азербайджана пройдут переговоры с участием президента России Владимира Путина. По данным "Коммерсанта", на встрече стороны подпишут три совместных документа. Одним из них, станет пятое с ноября 2020 года трехстороннее заявление Путина, Алиева и Пашиняна. Второй документ будет касаться разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.

По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.

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