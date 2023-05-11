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Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе

Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Сообщения о перестрелках в районе самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название Арцах) стали поступать из региона в среду, 10 мая.

Ереван заявил, что азербайджанские военные начали обстрел армянских позиций в районе населённого пункта Сотк на востоке Армении из миномётов и артиллерийских орудий. По данным Минобороны Армении, ранения получили три армянских военнослужащих.

В свою очередь Баку обвинил армянскую сторону в провокации и возложил ответственность за происходящее на границе на руководство. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели одного военнослужащего в результате перестрелки. Ещё один получил тяжёлое ранение.

Азербайджанская сторона также сообщила, что армянская армия применила для атаки беспилотники иранского производства. Ереван обвинения категорически отверг.

Обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе проходит на фоне подготовки встречи в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля назначены на 14 мая. Стороны будут обсуждать подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Пашинян назвал обострение конфликта попыткой сорвать обсуждение в Брюсселе.

Ещё один раунд переговоров при участии ЕС запланирован на 1 июня в Кишинёве – на полях саммита Европейского политического сообщества. К встрече в молдавской столице присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Кроме того, 19 мая в Москве встретятся главы МИД Армении и Азербайджана. Министры приедут на переговоры по приглашению российской стороны. Предыдущий раз министры иностранных дел встречались в Вашингтоне 1 мая. Переговоры прошли при участии главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

  • Нагорный Карабах по международному праву считается частью территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран мира.
  • По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.

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