Bloomberg: элиты не верят в шансы Путина выиграть войну в Украине

Российская элита устала от войны и хочет её прекращения, хотя и сомневается, что Путин остановит боевые действия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на семь источников, знакомых с ситуацией.

Наилучшим исходом для Кремля даже самые оптимистично настроенные источники агентства называют переговоры и заморозку конфликта к концу года, после которых Путин мог бы объявить пиррову победу России, удержав часть захваченной украинской территории.

Хотя никто из элит и не хочет противостоять президенту в связи с российским вторжением в Украину, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство, заявили четыре собеседника агентства.

"Элита находится в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну", — сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, покинувший страну после вторжения.

Bloomberg описывает настроение многих представителей политической и деловой элит в России в отношении перспектив войны в Украине как "сгущающееся уныние", которое, как отмечает агентство, скорее всего, усилит перекладывание ответственности за неудачное вторжение с огромным потерям без каких-либо значительных успехов на поле боя.

Атаки беспилотников внутри России, в том числе в Москве, усиливают чувство незащищенности, а распространение боевых действий на Белгородскую область "бросило вызов имиджу" Путина как гаранта безопасности России, говорят собеседники Bloomberg.

В этой ситуации, отмечают они, даже те, кто поддерживает вторжение, разочаровались в перспективах России в войне, которая должна была завершиться в течение нескольких дней, а идёт уже полтора года.

Один из них депутат Госдумы Константин Затулин, который усомнился в достижении целей так называемой специальной военной операции.

Большинство представителей элиты "не поднимают головы" и продолжают свою работу, убежденные, что они не могут влиять на события, говорят собеседники агентства. Владимир Путин, по их словам, не проявляет никаких признаков желания положить конец войне.

Ранее журнал Politico сообщал, что переход военного конфликта в замороженную стадию рассматривают как один из возможных сценариев развития событий в администрации президента США Джо Байдена.

Украинские власти неоднократно говорили, что не примут никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.

В Кремле заявили, что Москва выступает против заморозки конфликта с Украиной и будет добиваться достижений цели войны в Украине "или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами".