В Киеве подтвердили освобождение первого села в Запорожской области

Вооруженные силы Украины освободили село Пятихатки на юге Запорожской области. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Таким образом, это первая победа ВСУ на этом участке фронта с начала наступления.

Днем ранее о переходе Пятихаток под контроль ВСУ заявлял представитель назначенной Россией областной администрации Владимир Рогов. О том, что российские войска оставили Пятихатки, сообщали также российские провоенные блогеры.

Министерство обороны России утром в воскресенье в сводке утверждало, что попытка ВСУ взять населённый пункт штурмом была отбита.

Всего за две недели контрнаступления, как написала Маляр утром 19 июня в телеграме, украинские военные освободили восемь населённых пунктов, находившихся под контролем российской армии. Ранее были освобождены Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое и Нескучное.

Маляр также сообщила, что за последние две недели украинские военные продвинулись на семь километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории.

В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон крайне затруднительно.