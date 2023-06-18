ВСУ, вероятно, вернули контроль над первым селом в Запорожской области

Вооружённые силы Украины установили контроль над селом Пятихатки в Запорожской области, написал в телеграме назначенный Россией глава администрации Владимир Рогов. О том, что российские войска оставили Пятихатку сообщают также российские провоенные блогеры.

Киев информацию пока не комментирует. Российское Минобороны утром в воскресенье в сводке упомянуло, что попытка ВСУ взять населённый пункт штурмом была отбита.

Если информация о взятии Пятихатки подтвердится официально, то это будет первая победа ВСУ на этом участке фронта с начала наступления.

Кроме того, власти Одесской обладминистрации сообщили об уничтожении крупного склада боеприпасов возле занятого Россией города Геническ на юге Херсонской области, в районе села Рыково.

Россия вероятный удар по складу боеприпасов пока не комментировала. В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон крайне затруднительно.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских военных и западных чиновников сообщила, что российские войска значительно усилили свою оборону в рамках подготовки к наступлению ВСУ. По словам собеседников издания, военнослужащие армии России стали более скоординированными и прибегают к менее рискованной тактике.

В свою очередь издание The Wall Street Journal писало, что Украина приостановила наступление, а Россия пользуется превосходством в воздухе в том числе для ударов по колоннам танков и боевых машин.

По данным проекта Oryx, который на основе открытых данных анализирует потери техники сторон, с начала украинского наступления Россия могла потерять около 130 единиц техники, включая 32 танка. Украина потеряла 155 единиц, среди которых 24 танка. Данные расходятся со словами президента России Владимира Путина, который говорил, что потери ВСУ в технике выше российских больше чем в 10 раз.