Селфи в ожидании ВСУ. Российские солдаты в Запорожье

Военнослужащие российской армии выкладывают фотографии своих позиций и укреплений в Запорожской области в местах, где совсем скоро они могут столкнуться с украинским контрнаступлением. Показываем, как выглядит знаменитая российская "засечная черта" в Запорожье глазами самих российских военных.

Вооруженные силы Украины взяли паузу в наступательных действиях на Запорожском направлении – возможно, из-за дождливой погоды, которая мешает передвижению тяжелой техники и которую как негативный фактор для боевых действий отметил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Министерство обороны Украины подтвердило освобождение на этом направлении 7 населенных пунктов. Эксперты отмечают, что пока ВСУ не дошли до основной линии оборонительных укреплений, построенных Россией на оккупированных территориях юга Украины за последний год. Она включает в себя траншеи, укрепления для пушек и тяжелой техники, а также ставшие знаменитыми "зубы дракона" – бетонные пирамиды, которые на километры тянутся через поля Запорожья (такие же линии из траншей и "зубов" есть в Белгородской области, в Крыму и на других оккупированных территориях).

Эти оборонительные линии хорошо видны на спутниковых снимках. Энтузиасты, следящие за войной России против Украины по открытым источникам, нанесли их на интерактивные карты. Фотографии, опубликованные российскими военными в соцсетях, позволяют получить представление о том, как укрепления, с которыми предстоит столкнуться украинской армии, выглядят на земле, и понять, кто занимается их обороной.

В сентябре прошлого года, незадолго до освобождения Херсонской и Харьковской областей Украины, Радио Свобода показывало, как российские военные публикуют в соцсетях фотографии своих позиций в этих украинских регионах. С тех пор с дисциплиной в российской армии стало получше, но в ее рядах по-прежнему довольно много квази-самостоятельных отрядов, где телефоном можно пользоваться прямо в окопе – в основном речь идет о добровольческих формированиях, которые готовят в Чечне. С помощью этих солдат Радио Свобода показывает, с кем придется столкнуться ВСУ в случае успешного развития наступления на юге Украины.

"Студенты" из Гудермеса

12 июня чеченский отряд "Ахмат" первым подписал контракт с министерством обороны России об организации службы так называемых добровольческих формирований. Ранее, 10 июня, министр обороны России Сергей Шойгу приказал подписать подобные контракты всем добровольческим формированиям до 1 июля. Лишь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, неоднократно резко критиковавший Шойгу, демонстративно отказался от этого.

Видео церемонии подписания контракта между "Ахматом" и российским военным ведомством опубликовал официальный телеграм-канал Министерства обороны. На кадрах можно разглядеть, что со стороны "Ахмата" стороной договора является загадочное "АНО ДПО ССК РУС". На самом деле, никакой загадки тут нет: за мудреной аббревиатурой скрывается "Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования спортивно-стрелковый клуб «РУС»", где "РУС", в свою очередь, расшифровывается как "Российский университет спецназа".

Как выяснило Радио Свобода, "выпускники" этого "университета" переброшены в том числе и на Запорожское направление, где им, возможно, скоро придется сдерживать начавшееся наступление ВСУ.

Фотографию с шевроном с логотипом "Российского университета спецназа" в апреле 2023 года опубликовал пользователь "ВКонтакте", 38-летний уроженец Ставрополя Рустем Темиркаев. Она сделана в лагере подготовки "РУС" в Гудермесе, внутри палатки серого цвета (такие же можно увидеть и на других фото из этого лагеря).

15 мая Темиркаев уже публикует снимки, которые Радио Свобода геолоцировало как сделанные в поле на северо-востоке от оккупированного украинского города Токмак в Запорожской области (точные координаты). Геолоцировать фотографии помогли попавшие в кадр провода (они есть на карте Open Street Map) и спутниковый снимок, на котором, как и на снимке во "ВКонтакте" Темиркаева, видны те самые "зубы дракона".

На коллаже ниже слева в белом круге – место, где сделан опубликованный Рустемом Темиркаевым снимок, на карте российских укреплений, составленной пользователем твиттера Брэди Аффриком. Справа – этот же район на карте боевых действий и контроля украинской территории сторонами конфликта Liveuamap.com.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT), которой Радио Свобода показало эту фотографию, полагают, что речь идет об артиллерийской позиции. В кадр попала покрытая маскировочной сеткой противотанковая 100-миллиметровая пушка МТ-12, а также ящики с боеприпасами. По спутниковому снимку, сделанному 7 июня, можно предположить, что такие же позиции оборудованы на фиксированном расстоянии друг от друга вдоль всего этого участка линии укреплений. Что касается "зубов дракона", в CIT не берутся судить о том, насколько непреодолимым препятствием они станут для ВСУ – опыта, на который можно было бы опираться, нет, кроме того, на возможность прорыва подобных линий обороны, если украинская армия дойдет до них, будет влиять слишком много факторов.

Темиркаев опубликовал еще одно фото, сделанное в этом месте. Его снимок позволяет увидеть спрятанную в лесополосе военную технику. Фото, как и предыдущее, опубликовано 15 мая, на нем видно, что в момент съемки строительство линии укреплений еще продолжалось: пока Темиркаев позирует фотографу, его сослуживец роет лопатой одно из ответвлений от основной линии окопов.

"Кипиш" идет "на Киев"

По фотографиям в социальной сети "ВКонтакте" можно проследить боевой путь еще одного выпускника "Российского университета спецназа" – 34-летнего Даниила Сматрова из Черногорска (республика Хакасия). Он взял себе позывной "Кипиш" и носит на груди шеврон с воинственной надписью "На Киев", но пока занят подготовкой обороны от наступающих украинских сил еще в одном секторе, где началось наступление ВСУ, под городом Орехов.

В апреле 2023 года Сматров опубликовал фотографию из лагеря подготовки "РУС" в Гудермесе, а 21 мая, как следует из его профиля, он уже занял позицию между селами Новопрокоповка и Работино, где в последние дни армия РФ, по утверждениям российских источников, отбивает атаки ВСУ. Работино и Новопрокоповка находятся на пути из Орехова к городу Токмак, стратегически важной цели для украинской армии, также окруженной линией фортификационных сооружений. В помощь себе "спецназовец" Сматров соорудил "перископ" из приделанного к деревянной палке автомобильного зеркала (на коллаже – в верхнем левом углу).

Как рассказал Радио Свобода автор подкаста "Хроника Кавказа" проекта Кавказ.Реалии Майрбек Вачагаев, "Российский университет спецназа" был создан несколько лет назад усилиями бывшего сотрудника спецподразделения "Альфа" ФСБ России Даниила Мартынова для подготовки бойцов, подчиняющихся лично Рамзану Кадырову. Составленное из них подразделение стало называться спецназом "Ахмат", это подразделение тесно сотрудничало с Минобороны России, хотя формально ему не подчинялось, юридически оставаясь учебным центром (спортивно-стрелковый клуб "РУС" – юридическое лицо "университета спецназа" – имеет лицензию Минобразования Чечни). Сейчас его возглавляет Апти Алаудинов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, число добровольцев из Чечни, готовых отправиться на фронт, оказалось недостаточным, и власти республики организовали на базе "РУС" набор и подготовку наемников со всей России, часть которых после обучения оказывалась в спецназе "Ахмат" Алаудинова, а часть – в других чеченских подразделениях. Большинство из них содержат слово "Ахмат" в своих названиях и формально подчиняются Министерству обороны. По словам Вачагаева, "РУС" пользовался и пользуется среди российских наемников большой популярностью: во-первых, из-за высокого уровня зарплат, во-вторых, из-за значительных шансов вернуться домой живым и невредимым. "Наши источники не подтверждают их участия в прямых боестолкновениях", – говорит Вачагаев, ссылаясь на многочисленные свидетельства, в том числе, военнослужащих ВСУ.

12 июня Алаудинов подписал от лица "РУС" контракт с Минобороны РФ, тем самым легализовав бойцов спецназа "Ахмат" и других наемников, прошедших через "РУС", в качестве участников боевых действий, и придав им такой же статус, как у других военнослужащих Минобороны.

Спецназ "Ахмат" дислоцируется в Донбассе, на оккупированных территориях Запорожья и в самопровозглашенной "Луганской народной республике". В Запорожской области действуют и другие чеченские подразделения: подчиняющийся Минобороны полк "АХМАТ-Россия", батальоны "Восток-АХМАТ", "Запад-АХМАТ" и так далее. В них тоже воюют наемники, прошедшие через "РУС". Вачагаев считает, что Даниил Сматров и Рустем Темиркаев с шевронами "РУС" (такие получают выпускники "университета спецназа"), скорее всего, служат именно в спецназе "Ахмат" Алаудинова.

"Успех Украины потребует времени"

Военные эксперты признают, что выстроенная Россией многослойная система траншей и укреплений станет тяжелым препятствием для ВСУ во время их наступления на Запорожском направлении.

"В сложившихся обстоятельствах я не верю, что возможен крупномасштабный стратегический прорыв [украинской армии]. По крайней мере, до тех пор, пока российский фронт не рухнет. Будут небольшие локальные прорывы, и даже первая линия обороны может быть прорвана, но это приведет к большим потерям с украинской стороны. Не имея возможности осуществить прорыв, украинцы станут легкой мишенью для российской артиллерии и авиации. В таком случае я бы на их месте сменил тактику на гибкую и активную оборону, чтобы нанести как можно больший урон российской авиации. Если российские военно-космические силы не клюнут на эту удочку, ситуация может зайти в тупик", – пишет в твиттере бывший офицер шведских вооруженных сил Микаэл Валтерссон.

"Эти укрепления выглядят внушительно. Россия явно потратила значительное количество времени и сил на создание прочной и всеобъемлющей основной линии обороны в тылу, и это создает проблемы для Украины, с которыми она не сталкивалась ранее в своих наступательных операциях", – пишет независимый аналитик, исследователь австралийского Института стратегической политики Натан Расер. Он отмечает, что во время освобождения Харьковской и Херсонской областей Украина полагалась на тактику быстрых пехотных маневров в тех местах, где у противника был недостаток личного состава.

"Сейчас это не сработает. Основная российская линия обороны состоит из нескольких слоев противотанковых траншей, противотанковых "зубов", минных полей и пехотных траншей. Для их пересечения потребуются серьезные инженерные средства, с машинами для разминирования, бульдозерами и так далее. Это требует не только выхода на передовую, маневрирования и штурма небольших позиций, но и обеспечения безопасности основной линии фронта, в той степени, в какой ВСУ могут подтянуть к ней элементы поддержки и с учетом более совершенной российской артиллерии", – добавляет эксперт, отмечая, что у украинской армии по-прежнему есть возможность адаптировать свою тактику к сложившейся ситуации (например, попытаться истощить российские резервы в тылу), а история знает немало примеров, когда после прорыва первой линии обороны весь фронт противника стремительно рушился.

Схожего мнения придерживается и эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг, посвятивший анализу российских оборонительных укреплений на Запорожском направлении опубликованную на сайте института аналитическую заметку.



"Российские подразделения в настоящее время ведут бои с подготовленных позиций, и их инфраструктура управления и контроля в основном не повреждена. […] Однако, если российские части будут вынуждены изменить позицию, из-за плохой подготовки и дисциплины оборона может стать нескоординированной и подверженной обрушению. Для создания таких условий от украинцев потребуются значительные усилия, чтобы заставить русских двигаться. Украина может попытаться создать такую ситуацию, но на нее нельзя рассчитывать. Для международных партнеров Украины лето, вероятно, будет крайне неудобным. Потери будут расти, а успех потребует времени. Жизненно важно, чтобы программы обучения, позволяющие Украине создавать боевые части, не прерывались, как и мобилизация оборонной промышленности для обеспечения снабжения украинских вооруженных сил на устойчивой основе. Сколько бы территорий ни было освобождено в ходе этого наступления, решающим фактором является убеждение Кремля в том, что даже если его поражение будет происходить поэтапно, оно неизбежно", – заключает Уотлинг.