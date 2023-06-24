"Фонтанка" сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Петербургское издание "Фонтанка" днём в субботу опубликовало новость об обыске в предполагаемой штаб-квартире главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, при котором, как утверждалось, нашли заграничные паспорта с фотографией Пригожина, но на имя других лиц. Впоследствии новость была удалена, по каким причинам - неизвестно.

Обыски прошли на фоне вооружённого выступления ЧВК "Вагнер", которое завершилось вечером в субботу некими неформальными договорённостями Пригожина с российскими властями.

"В офисе Пригожина нашли слитки золота, уйму белого порошка, сумки долларов, стволы и двойника" - сообщалось в телеграм-канале "Фонтанки" (новость сохранена например здесь). Утверждалось, что при обследовании помещений в отеле "Трезини" в Петербурге были найдены не только 4 миллиарда рублей наличными, но и пять килограммов золота в слитках, шесть пистолетов и "пять брикетов белого порошка по килограмму каждый". Также утверждалось, что были найдены четыре паспорта "с фотографией человека, похожего на Евгения Пригожина, но с разными именами". "Фонтанка" предположила, что это документы для двойников главы группы компаний "Конкорд".

Среди найденных паспортов, фото которых опубликовала "Фонтанка", действительно есть паспорт двойника Евгения Пригожина, который в 2020 году посещал под его видом Литву (настоящий Пригожин при этом к тому моменту уже был под санкциями ЕС). Однако в другом из найденных паспортов - по всей видимости фото самого Пригожина, а не двойника. Паспорт выписан на имя Владимира Боброва. Человек с такими данными реально существует, это инженер из Осташкова, который баллотировался много раз на местных выборах от ЛДПР. Что связывает его с Пригожиным - неясно.

Ещё один найденный паспорт с фото Пригожина - на имя Дмитрия Гейлера. В 2021 году Радио Свобода писало о том, что клиника "Согаз" в Петербурге лечила приближённых Владимира Путина. В числе пациентов значился и Гейлер, напротив его фамилии в базе данных клиентов стояла пометка “супер VIP”. Можно предполагать, что пациентом в действительности был глава ЧВК "Вагнер".

Официальных комментариев правоохранительных органов об обыске в офисе Пригожина не было. Вечером в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что уголовное дело против него закроют - неясно, на каких основаниях.