Гиркин скандалит из-за «Вагнера». «Вагнер» оккупирует Анапу

Раскол в рядах " клуба рассерженных патриотов": Гиркин резко критикует Пригожина, его самого за это резко критикуют соратники. Само по себе яблоко раздора - ЧВК Вагнер - расползается по городам и весям. Об этих коллизиях - Юрий Мухин, Александр Подрабинек, Михаил Притула.