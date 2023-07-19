Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Гиркин скандалит из-за «Вагнера». «Вагнер» оккупирует Анапу

Гиркин скандалит из-за «Вагнера». «Вагнер» оккупирует Анапу
Embed
Гиркин скандалит из-за «Вагнера». «Вагнер» оккупирует Анапу

No media source currently available

0:00 0:54:59 0:00
Скачать медиафайл

Раскол в рядах " клуба рассерженных патриотов": Гиркин резко критикует Пригожина, его самого за это резко критикуют соратники. Само по себе яблоко раздора - ЧВК Вагнер - расползается по городам и весям. Об этих коллизиях - Юрий Мухин, Александр Подрабинек, Михаил Притула.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG