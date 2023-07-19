Гиркин скандалит из-за «Вагнера». «Вагнер» оккупирует Анапу

Раскол в рядах " клуба рассерженных патриотов": Гиркин резко критикует Пригожина, его самого за это резко критикуют соратники. Само по себе яблоко раздора - ЧВК Вагнер - расползается по городам и весям. Об этих коллизиях - Юрий Мухин, Александр Подрабинек, Михаил Притула.
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