Гиркин скандалит из-за «Вагнера». «Вагнер» оккупирует Анапу

Раскол в рядах " клуба рассерженных патриотов": Гиркин резко критикует Пригожина, его самого за это резко критикуют соратники, Гиркин грозится выйти из "клуба". Само по себе яблоко раздора - ЧВК Вагнер - расползается по городам и весям. Базы в Беларуси сами собой, но часть наемников еще и перебазировалась в отели Анапы в ожидании помилования. Как получат - отправятся еще на все четыре стороны. Об этих коллизиях - писатель Юрий Мухин, правозащитник Александр Подрабинек, военный эксперт Михаил Притула. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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