В Финляндии начали действовать новые ограничения на въезд россиян

В Финляндии с понедельника начинают действовать новые ограничения на въезд в страну граждан России, а также на их перемещение в другие страны через финскую территорию.
Россиянам, у которых в Финляндии есть недвижимость, понадобятся не только документы, доказывающие право собственности, но и основание для личного присутствия.
Для предпринимателей Финляндия теперь может быть только "конечной точкой поездки по необходимым делам коммерческой деятельности, предусматривающим личное присутствие лица", но не страной транзита в ходе бизнес-поездки.
Студентам из России въезд в Финляндию для учёбы будет разрешаться только в случае, если цель поездки - получение профессиональной или иной квалификации (степени).
Во всех случаях основания для въезда в Финляндию необходимо доказать на пункте пограничного контроля, предоставив соответствующие документы.
На минувшей неделе МИД России объявил о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылке девяти дипломатов. Москва обвиняет Хельсинки в "антироссийской политике" и угрожает ответом за "накачивание Киева западным оружием"
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны в ответ на российское военное вторжение в Украину, сократила выдачу виз для россиян в два раза.
- 27 апреля Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в Москве и Санкт-Петербурге.
- В январе стало известно, что Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Это было сделано в рамках санкций, наложенных на Россию из-за военного вторжения в Украину.
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