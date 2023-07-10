В Финляндии начали действовать новые ограничения на въезд россиян

В Финляндии с понедельника начинают действовать новые ограничения на въезд в страну граждан России, а также на их перемещение в другие страны через финскую территорию.

Россиянам, у которых в Финляндии есть недвижимость, понадобятся не только документы, доказывающие право собственности, но и основание для личного присутствия.

Для предпринимателей Финляндия теперь может быть только "конечной точкой поездки по необходимым делам коммерческой деятельности, предусматривающим личное присутствие лица", но не страной транзита в ходе бизнес-поездки.

Студентам из России въезд в Финляндию для учёбы будет разрешаться только в случае, если цель поездки - получение профессиональной или иной квалификации (степени).

Во всех случаях основания для въезда в Финляндию необходимо доказать на пункте пограничного контроля, предоставив соответствующие документы.

На минувшей неделе МИД России объявил о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылке девяти дипломатов. Москва обвиняет Хельсинки в "антироссийской политике" и угрожает ответом за "накачивание Киева западным оружием"