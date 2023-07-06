Россия закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Согласие на его деятельность будет отозвано с 1 октября, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее в четверг стало известно, что в МИД России вызван посол Финляндии. Ему был заявлен "решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки".

Российская сторона утверждает, что для её безопасности создают угрозу "параметры вступления Финляндии в НАТО". Москва угрожает ответом за "накачивание Киева западным оружием", цитирует ТАСС заявление представителя МИД Марии Захаровой.

В российском внешнеполитическом ведомстве также объявили persona non grata девятерых финских дипломатических представителей - сотрудников посольства и генконсульства. Это в МИД назвали ответной мерой на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений.

В конце мая Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 июля, а также объявила о закрытии канцелярии своего посольства в финском городе Лаппеенранта.

Москва возложила ответственность за это решение на Хельсинки, где, по мнению ведомства, взяли "конфронтационный курс" в отношении России, прекратили авиационное сообщение и запрещают въезд туристам.

Финляндия может закрыть консульство России в Турку, заявил президент Финляндии. Он назвал это ответной мерой на закрытие консульства в Петербурге.