Россия закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Согласие на его деятельность будет отозвано с 1 октября, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ранее в четверг стало известно, что в МИД России вызван посол Финляндии. Ему был заявлен "решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки".
Российская сторона утверждает, что для её безопасности создают угрозу "параметры вступления Финляндии в НАТО". Москва угрожает ответом за "накачивание Киева западным оружием", цитирует ТАСС заявление представителя МИД Марии Захаровой.
В российском внешнеполитическом ведомстве также объявили persona non grata девятерых финских дипломатических представителей - сотрудников посольства и генконсульства. Это в МИД назвали ответной мерой на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений.
В конце мая Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 июля, а также объявила о закрытии канцелярии своего посольства в финском городе Лаппеенранта.
Москва возложила ответственность за это решение на Хельсинки, где, по мнению ведомства, взяли "конфронтационный курс" в отношении России, прекратили авиационное сообщение и запрещают въезд туристам.
Финляндия может закрыть консульство России в Турку, заявил президент Финляндии. Он назвал это ответной мерой на закрытие консульства в Петербурге.
- 27 апреля Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в Москве и Санкт-Петербурге.
- В январе стало известно, что Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Это было сделано в рамках санкций, наложенных на Россию из-за военного вторжения в Украину.
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в два раза.
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