У МАГАТЭ всё ещё нет доступа к крышам энергоблоков Запорожской АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели дополнительные проверки на контролируемой российскими военными Запорожской атомной электростанции, но так и не получили доступ на крыши реакторов, которые, по данным украинской стороны, могли быть заминированы. Этот доступ эксперты ООН запросили две недели назад.

В распространённом в четверг заявлении МАГАТЭ говорится, что инспекторы не обнаружили тяжелой военной техники, взрывчатки или мин, но все ещё ждут разрешения подняться на крыши зданий реакторов.

В начале июля украинский президент Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки, предупредил, что российские военные разместили на крышах "нескольких" энергоблоков ЗАЭС взрывчатку.

Радио Свобода и расследовательский проект "Схемы" сообщали, что обнаружили на спутниковых снимках ЗАЭС от Planet.com, сделанных утром 5 июля, новые объекты, которых не было ещё двумя днями ранее. В расследовании отмечалось, что объекты расположены на крыше 4-го энергоблока, о минировании которого российской армией - наряду с третьим энергоблоком - заявлял Генштаб ВСУ. Тогда же расследователи приводили данные дополнительного анализа спутниковых снимков Planet Labs. Он показывал, что первые посторонние объекты на крыше 4-го энергоблока Запорожской АЭС появились не ранее 26 апреля нынешнего года.