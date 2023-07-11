Решится ли Кремль подорвать Запорожскую АЭС? Какими могут быть последствия такого теракта? И какой в этом случае должна быть реакция стран Запада?
Гости Виталия Портникова – Николай Штейнберг, украинский эксперт в области ядерной энергетики, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС и Ольга Кошарная, украинский независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности. Эфир в 20:30.
Запорожская АЭС: новая угроза. Эфир в 20:30
Устроят ли катастрофу на атомной станции? Рассуждают Николай Штейнберг и Ольга Кошарная
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