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Запорожская АЭС: новая угроза. Эфир в 20:30

Российский военнослужащий патрулирует территорию Запорожской АЭС

Устроят ли катастрофу на атомной станции? Рассуждают Николай Штейнберг и Ольга Кошарная


Решится ли Кремль подорвать Запорожскую АЭС? Какими могут быть последствия такого теракта? И какой в этом случае должна быть реакция стран Запада?
Гости Виталия ПортниковаНиколай Штейнберг, украинский эксперт в области ядерной энергетики, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС и Ольга Кошарная, украинский независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности. Эфир в 20:30.

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