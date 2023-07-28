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Россия обстреляла жилые кварталы в Днепре и Запорожье

Иллюстративное фото

Вечером в пятницу российские войска нанесли ракетные удары по Украине. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. В Днепре ракета попала в многоэтажный жилой дом. На видео с места событий разрушены его верхние этажи. Местные жители сообщают также о взрывах в Запорожье.

Местные власти призвали соблюдать информационную тишину, чтобы не давать российским войскам более точных наводок. Однако глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил попадание ракеты в жилой дом в Днепре. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим - четверым мужчинам в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летней женщине. На месте работают спасатели, проведены поквартирные обходы. Об атаке сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо жилых домов, заявил Зеленский, в Днепре пострадало административное здание Службы безопасности Украины.

Генеральная прокуратура Украины возбудила по факту обстрелов уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога была объявлена после того, как разведка зафиксировала взлёт с военного аэродрома Савослейка в Нижегородской области истребителя МиГ-31. Этот тип самолётов может нести ракеты типа "Кинжал".

  • Россия обстреливает Украину ежедневно, однако российские власти отрицают удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Минобороны России заявляет, что наносит высокоточные удары только по военным объектам.

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