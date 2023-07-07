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"Врагу обязательно будет ответ". Ракетный удар по Львову

Российский ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля, по словам мэра города Андрея Садового, стал "самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения". Российская армия выпустила по западу Украины десять крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, семь из них, как утверждает Украина, были сбиты ПВО. По данным на утро 7 июля в результате атаки погибли 10 человек, более 40 ранены, повреждены более 50 автомобилей и 30 домов. Во Львове ракеты попали в историческую часть города, в дом на границе с охраняемой зоной ЮНЕСКО, в дома со статусом памятника архитектуры местного значения.

На обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав "ответ врагу", а также посол США в Украине Бриджит Бринк, которая подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут "стоять в стороне" и продолжат "укреплять способность Украины защищаться". По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для усиления защиты территории Украины от воздушных атак армии необходимы истребители: "Чтобы было десять [сбитых ракет] из десяти – нам нужны, по меньшей мере, [истребители] F-16". Кремль, несмотря на многочисленные свидетельства, отрицает, что российская армия целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины.

О последствиях российской ракетной атаки на Львов – в фоторепортаже Радио Свобода.

Возле места попадания российской ракеты. Львов, 6 июля 2023 года. Город атаковали ракетами &laquo;Калибр&raquo; из акватории Черного моря. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат описал российскую тактику ночного обстрела: &quot;Ракеты вроде бы летели в Киев, но потом резко сменили направление на Львов&quot;.
1 Возле места попадания российской ракеты. Львов, 6 июля 2023 года.
Город атаковали ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат описал российскую тактику ночного обстрела: "Ракеты вроде бы летели в Киев, но потом резко сменили направление на Львов".
Спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой дом Львова. По состоянию на утро 7 июля погибшими считаются 10 человек. Утром в пятницу из-под завалов было извлечено тело женщины. На этом, по словам мэра Львова Андрея Садового, поисково-спасательная операция будет закончена.
2 Спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой дом Львова.
По состоянию на утро 7 июля погибшими считаются 10 человек. Утром в пятницу из-под завалов было извлечено тело женщины. На этом, по словам мэра Львова Андрея Садового, поисково-спасательная операция будет закончена.
Разрушенный в результате российской ракетной атаки жилой дом. В результате удара пострадал исторический район &ndash; буферная зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО &quot;Львов &ndash; Ансамбль исторического центра&quot;, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
3 Разрушенный в результате российской ракетной атаки жилой дом. В результате удара пострадал исторический район – буферная зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра", сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Всего, по словам Садового, в результате атаки повреждения получили более 30 домов, есть разрушения в школах, студенческих общежитиях Львовского политехнического института, офисном комплексе.
4 Всего, по словам Садового, в результате атаки повреждения получили более 30 домов, есть разрушения в школах, студенческих общежитиях Львовского политехнического института, офисном комплексе.
Медики выносят пострадавшую из разрушенного российской ракетой жилого дома во Львове, 6 июля 2023 года.
5 Медики выносят пострадавшую из разрушенного российской ракетой жилого дома во Львове, 6 июля 2023 года.
Среди пострадавших при ударе &ndash; трое детей. Глава МВД Украины Игорь Клименко на пресс-конференции во Львове посетовал на то, что в расположенном рядом с разрушенным при ударе жилым домом укрытии после объявления воздушной тревоги было лишь 5 человек.
6 Среди пострадавших при ударе – трое детей. Глава МВД Украины Игорь Клименко на пресс-конференции во Львове посетовал на то, что в расположенном рядом с разрушенным при ударе жилым домом укрытии после объявления воздушной тревоги было лишь 5 человек.
Масштаб повреждений жилого дома во Львове в результате российского ракетного удара ночью 6 июля. Президент России Владимир Путин утверждает, что российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению Украины, хотя независимые эксперты и международные организации фиксировали десятки таких ударов с начала полномасштабной войны.
7 Масштаб повреждений жилого дома во Львове в результате российского ракетного удара ночью 6 июля.

Президент России Владимир Путин утверждает, что российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению Украины, хотя независимые эксперты и международные организации фиксировали десятки таких ударов с начала полномасштабной войны.
С одной стороны, многие жители Львова проигнорировали воздушную тревогу перед ударом. С другой, украинские правоохранительные органы говорят, что по меньшей мере, 10 укрытий во Львове во время российской ракетной ночной атаки были просто закрыты.
8 С одной стороны, многие жители Львова проигнорировали воздушную тревогу перед ударом. С другой, украинские правоохранительные органы говорят, что по меньшей мере, 10 укрытий во Львове во время российской ракетной ночной атаки были просто закрыты.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Украина проинформировала ЮНЕСКО о российском ракетном ударе по буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО &quot;Львов &ndash; Ансамбль исторического центра&quot;. &quot;Срочно официально сообщаем ЮНЕСКО об этом и как всегда ждем большего, чем просто выражения глубокой обеспокоенности. Государство, которое не уважает ни жизнь людей, ни память, ни историю чужой независимой страны, не имеет права быть полноправным членом международных организаций&quot;, &ndash; заявил Ткаченко.
9 Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Украина проинформировала ЮНЕСКО о российском ракетном ударе по буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра".

"Срочно официально сообщаем ЮНЕСКО об этом и как всегда ждем большего, чем просто выражения глубокой обеспокоенности. Государство, которое не уважает ни жизнь людей, ни память, ни историю чужой независимой страны, не имеет права быть полноправным членом международных организаций", – заявил Ткаченко.

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