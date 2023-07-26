Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Румынский сухогруз попал под обстрел в украинском порту Рени

Порт Рени после атаки 24 июля 2023 года

Румынский сухогруз попал под обстрел во время российской атаки на украинский порт Рени в Одесской области в ночь на 24 июля. Об этом сообщил МИД Румынии, пишет HotNews.ro.

Генконсульство Румынии в Одессе провело расследование инцидента и выяснило, что, по предварительным данным, судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс. Ни один румынский гражданин не пострадал.

Порт Рени находится на границе с Румынией. В результате атаки беспилотников разрушены ангар с зерном и несколько хранилищ для других грузов.

Украинские военные сообщили, что российская атака была нацелена на инфраструктуру дунайского порта. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что атаки России представляют серьёзную угрозу безопасности в Чёрном море.

Румынская служба Радио Свобода также отмечает, что некоторые моряки и судовладельцы отказываются работать с украинскими портами из-за угроз безопасности судов и экипажей.

  • 17 июля Москва отказалась продлевать зерновую сделку, заключённую год назад между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйственными продуктами из портов Украины.
  • Кремль объяснил выход из соглашения невыполнением требований российской стороны по вывозу российского продовольствия и удобрений. МИД России заявил об отзыве гарантий безопасности судоходства.
  • Министерство обороны России объявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
  • Выход России из зерновой сделки вызвал резкий рост цен на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках.
  • После выхода из зерновой сделки российская армия регулярно обстреливает Одессу и Одесскую область. При этом Москва называет свои действия ответом за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара. Их 14-летняя дочь получила ранения.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG