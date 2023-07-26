Румынский сухогруз попал под обстрел в украинском порту Рени

Румынский сухогруз попал под обстрел во время российской атаки на украинский порт Рени в Одесской области в ночь на 24 июля. Об этом сообщил МИД Румынии, пишет HotNews.ro.

Генконсульство Румынии в Одессе провело расследование инцидента и выяснило, что, по предварительным данным, судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс. Ни один румынский гражданин не пострадал.

Порт Рени находится на границе с Румынией. В результате атаки беспилотников разрушены ангар с зерном и несколько хранилищ для других грузов.

Украинские военные сообщили, что российская атака была нацелена на инфраструктуру дунайского порта. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что атаки России представляют серьёзную угрозу безопасности в Чёрном море.

Румынская служба Радио Свобода также отмечает, что некоторые моряки и судовладельцы отказываются работать с украинскими портами из-за угроз безопасности судов и экипажей.

17 июля Москва отказалась продлевать зерновую сделку, заключённую год назад между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйственными продуктами из портов Украины.

Кремль объяснил выход из соглашения невыполнением требований российской стороны по вывозу российского продовольствия и удобрений. МИД России заявил об отзыве гарантий безопасности судоходства.

Министерство обороны России объявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Выход России из зерновой сделки вызвал резкий рост цен на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках.

После выхода из зерновой сделки российская армия регулярно обстреливает Одессу и Одесскую область. При этом Москва называет свои действия ответом за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара. Их 14-летняя дочь получила ранения.

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