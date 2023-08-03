В Мордовии ввели штрафы за склонение к аборту

Государственное собрание Мордовии приняло закон, который вводит штрафы за "пропаганду" абортов и "склонение женщины к искусственному прерыванию беременности".

Под так называемой пропагандой абортов депутаты предложили понимать "формирование отношения к абортам как к социальной норме", "негативное отношение к беременности и родам", сообщения о "безвредности и безопасности" абортов, "страх перед рождением и воспитанием ребенка".

Под это описание депутаты также отнесли "уничижительные высказывания" о беременных женщинах, "отрицание того, что эмбрион и плод является живым человеком".

Склонением к абортам, по мнению депутатов, являются "уговоры, предложение, подкуп, обман", а также предоставление беременной женщине позитивных данных о процедуре. Под ответственность в том числе могут попасть муж или партнёр женщины.

Под действие поправок не подпадают случаи прерывания беременности по медицинским показаниям.

Согласно принятому закону, штрафы для граждан составят от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев размер штрафа будет вдвое больше, им также будет грозить выдворение из России. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч, а юридические лица — от 100 до 200 тысяч. Суды также смогут остановить работу последних на срок до 90 суток.

Автор принятых парламентом Мордовии поправок, по данным "Российской газеты" – член Общественной палаты республики, телеведущая православного канала "Спас" Наталья Москвитина. Она объяснила необходимость штрафов демографическим спадом, массированной миграцией и замещением коренного населения.

Против принятия поправок выступили представители КПРФ. Они говорили об отсутствии эффективности запрета или ограничений абортов для повышения рождаемости.

В середине июля глава российского Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.

По данным аналитической компании RNC Pharma сообщил, что в 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50-60 процентов, сообщил "Коммерсантъ". Эксперты считают, что такая динамика связана с сомнениями женщин в необходимости рожать детей в текущей политической обстановке. Ещё одна возможная причина - желание клиник сделать запасы в условиях санкций. В России препараты для прерывания беременности официально поставляют только в лицензированные клиники.

Согласно данным Росстата, относительный уровень рождаемости с января по июнь текущего года, 8,5 детей на 1000 человек населения, стал одним из худших в современной истории России. Ниже этот показатель был только в 1999 году – 8,3 ребёнка на 1000 человек населения.

Как писала недавно The Moscow Times, Кремль запретил подконтрольным СМИ сообщать о минимальной за время правления Владимира Путина рождаемости в России.