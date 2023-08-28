Жена ректора, друга Путина, стала второй из богатейших женщин РФ

Журнал Forbes Women опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Второе место в нём заняла Татьяна Литвиненко - владелица более 20% акций холдинга "Фосагро", который производит минеральные удобрения. Её состояние оценено в 2,8 миллиарда долларов.

Издание "Агентство. Новости" сообщает, что акции "Фосагро" Татьяне Литвиненко в мае 2022 года передал её муж Владимир. Он занимает должность ректора Санкт-Петербургского горного университета. Известно, что он близок с президентом России Владимиром Путиным. Литвиненко возглавлял учёный совет, где Путин в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. В 2000, 2004 и 2012 годах он руководил избирательными кампаниями Путина.

В середине 2000-х годов специалисты, рассмотревшие диссертацию Путина, пришли к выводу, что значительная часть её текста представляет собой плагиат. Дочь Литвиненко Ольга в интервью Радио Свобода утверждала, что диссертацию за Путина написал её отец, и он же как глава учёного совета содействовал успешной защите. В 2018 году она также рассказывала, что отец, чьё состояние тогда оценивалось в миллиард долларов, был "теневым кассиром" Путина и контролировал коррупционные схемы купли-продажи добывающих предприятий.

Ольга Литвиненко занимает 16-е место в списке самых богатых наследников в России. Однако неизвестно, сможет ли она унаследовать что-то от родителей. Ольга с 2011 года живёт за границей и рассказывала о плохих отношениях с семьёй, в том числе из-за политических разногласий.

Владимир Литвиненко после вооружённого вторжения России в Украину попал в санкционные списки Украины и США. Киев считает, что Литвиненко получил акции "Фосагро" коррупционным путём при участии самого Путина.

Владимир Путин в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)". По утверждению независимых аналитиков, 16 страниц из 20 из ключевой части были либо дословно, либо с минимальными изменениями взяты из исследований классиков стратегического планирования Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда.

Татьяна Литвиненко - не единственная россиянка, на которую было переписано миллиардное состояние после начала войны. Один из богатейших россиян Алексей Мордашов отдал контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold матери своих детей Марине Мордашовой. Она заняла четвёртое место в новом рейтинге богатейших женщин, ее состояние Forbes Women оценил в 1,85 миллиарда долларов.

В начале 2023 года основатель газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон передал дочери Виктории (седьмое место, состояние 1,2 миллиарда долларов) свою долю в компании "Оптима". Этой компании, по последним опубликованным данным, принадлежало 2,3% акций "Новатэка".

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