Амбассадором Альфа-банка вместо Ивана Урганта стал рэпер Баста

Новым амбассадором Альфа-банка станет рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Об этом РБК сообщил представитель банка.



По его словам, Баста уже давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель. "Он давний друг "Альфы", нас объединяет дух предпринимательства и свободы", — сказал директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.

С января 2023 года Василий Вакуленко (Баста) находится под санкциями Украины.



С 2020 года лицом рекламной кампании Альфа-банка был телеведущий Иван Ургант. В банке не стали комментировать замену Урганта на Басту , а лишь отметили, что дружат с Иваном Ургантом и сотрудничают "в творческих проектах".



Основной проект Урганта — запущенное в 2012 году телевизионное шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале — перестал выходить в эфир в феврале 2022 года, после начала российского военного вторжения в Украину. Ургант осудил войну. Сообщалось также об его отъезде из России, однако, позднее телеведущий вернулся в страну.

Официально ни Первый канал, ни сам Ургант не заявляли о закрытии шоу. На Первом канале отсутствие новых выпусков "Вечернего Урганта" объясняли временным отказом от развлекательного контента.

Герой Урганта не появился в очередном новогоднем фильме "Ёлки", вышедшем на экраны в декабре, а в феврале отменили концерт телеведущего в Москве.

В августе "группа по расследованию антироссийских действий", созданная при участии партии "Справедливая Россия – За правду", внесла Ивана Урганта в список "агентов иностранного влияния".

Вскоре после начала войны в Украине российские федеральные каналы убрали из своего эфира рекламу банка "Уралсиб" с участием другого телеведущего Первого канала — Максима Галкина, публично заявившем о своей антивоенной позиции. В сентябре прошлого года Галкин был признан иностранным агентом.