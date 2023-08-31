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Лицом к событию

Максим Галкин между Кремлем и Акордой

Владимир Путин, Максим Галкин и Касым-Жомарт Токаев, коллаж

Почему Казахстан закрыл двери перед российским артистом

Кто и почему принимал решение об отмене в Казахстане гастролей Максима Галкина? В какой мере "рука Кремля" способна давить на решения властей Казахстана? Как граждане страны относятся к попыткам лишить их возможности видеть и слышать тех, кого они хотят? А также: в ряду стендаперов прибыло. О президентском монологе Стрелкова-Гиркина. В гостях: журналист Аян Ергалиев, стендап-комик Темирлан Жалдыбаев, политолог Димаш Альжанов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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