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План Залужного: реакции в Украине и на Западе

План Залужного: реакции в Украине и на Западе
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План Залужного: реакции в Украине и на Западе

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Какой может быть новая стратегия войны Украины с Россией? Какова реальная ситуация на фронте? Сможет ли Украина рассчитывать по высокие военные технологии, способные изменить ход войны? Гости Виталия Портникова – эксперты по вопросам обороны и политики безопасности Сергей Згурец и Александр Хара.

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