WSJ: Россия пытается выкупить экспортированные ранее авиадвигатели

Из-за нехватки вооружений и военной техники Россия пытается выкупить боевые вертолеты и двигатели к ним, экспортированные в несколько стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Москва, в течение года, по данным газеты, обращалась к Египту, Пакистану, Беларуси и Бразилии с просьбой о продаже двигателей для боевых и транспортных вертолетов, которые были ранее приобретены этими странами. Самое крупное соглашение было достигнуто с Египтом в результате визита российской делегации в апреле нынешнего года. Каир, если верить источникам газеты, согласился продать России около 150 двигателей, доставка которых должна начаться в декабре.

Запросы о возможности покупки двигателей для вертолетов Ми-35М были направлены Пакистану. Беларусь, согласно информации Wall Street Journal, продала Москве 6 двигателей для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Попытка купить двигатели для Ми-35М у Бразилии не удалась. МИД страны заявил, что она не продает военную технику участникам военных конфликтов.

В результате больших потерь военной техники на поле боя в Украине Москва была вынуждена использовать для собственных нужд вооружения, предназначенные для экспорта в Индию и Армению. Например, были сорваны поставки боеприпасов в Армению для систем залпового огня "Град" и "Ураган". Представители Кремля и "Рособоронэкспорта" не ответили на запрос газеты о комментарии.

Как пишет WSJ, дефицит вооружений привел к резкому снижению российского военного экспорта. В особенности это коснулось вооружений для сухопутных сил. По прогнозам западных экспертов, военный экспорт России в этом году составит около 8 миллиардов долларов. В 2021 году она заработала 14,5 миллиарда долларов на продаже вооружений.