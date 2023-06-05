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"Никкэй": Россия выкупает проданные в Азию компоненты оружия

Танки российского производства Т-90 на военном параде в Индии, архив

Россия, предположительно, выкупает обратно ранее проданные в Индию и Мьянму компоненты вооружений. Об этом сообщило агентство "Никкэй", проанализировавшее таможенные документы.

Из них следует, что российские поставщики выкупают части для танков и ракет, которые ранее были отправлены по контрактам в азиатские страны. Например, российский производитель танков "Уралвагонзавод" к 9 декабря 2022 года забрал из Мьянмы военную продукцию собственного производства на сумму 24 миллиона долларов. Судя по кодировкам, в основном это оптика для танков.

В таможенных документах причиной возврата оборудования поставщику указаны обнаруженные дефекты. Однако военные эксперты, опрошенные Nikkei, сомневаются в таком варианте. По их словам, забирая бракованные части по гарантии, поставщик был бы обязан отправить взамен новые, чего не произошло. Кроме того, объём отправленной назад продукции слишком велик, чтобы говорить о настолько массовом браке.

Российское НПК КБМ ("Конструкторское бюро машиностроения") в августе и ноябре 2022 года выкупило у Министерства обороны Индии шесть устройств навигации ночного видения для ракет "земля-воздух" собственного производства.

Nikkei предполагает, что это оборудование используется Россией для модернизации собственных вооружений, которые затем отправляются на войну в Украине.

  • После начала военного вторжения России в Украину США, Евросоюз и Япония запретили экспорт в Россию военной продукции и товаров двойного назначения. В том числе это касается электроники и оптики, которая использовалась военно-промышленным комплексом России. В рамках десятого пакета санкций Евросоюза запрещён также транзит такой продукции через российскую территорию.

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