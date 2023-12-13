"Человек, который задавал вокруг себя пейзаж". Памяти Марии Розановой

Киев подвергся минувшей ночью удару с применением ракет С-400, совершена хакерская атака на крупнейший в Украине мобильный оператор "Киевстар";

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Умерла литератор, публицист, издатель журнала "Синтаксис" Мария Розанова.