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Время Свободы

"Человек, который задавал вокруг себя пейзаж". Памяти Марии Розановой

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 декабря

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Время Свободы - Темы дня 13.12.2023
by Радио Свобода

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Киев подвергся минувшей ночью удару с применением ракет С-400, совершена хакерская атака на крупнейший в Украине мобильный оператор "Киевстар";

Владимир Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы в ходе переговоров в Вашингтоне с Джо Байденом и американскими сенаторами;

К чему приведет принятое в России распоряжение об обязательной сдаче на хранение загранпаспортов для лиц, у которых ограничено право на выезд из страны;

Умерла литератор, публицист, издатель журнала "Синтаксис" Мария Розанова.

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